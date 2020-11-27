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    • Yaşam
    • 27.11.2020 17:34
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    • 27.11.2020 17:34
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    'te terör örgütü / operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

    ekiplerinin terör örgütü /'ya yönelik başlattığı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Gaziantep'te terör operasyonu!

    'te terör örgütü /'ya yönelik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

    Yapılan istihbarat ve teknik takip sonucu kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU
    Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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