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    • Yaşam
    • 27.11.2020 Gazete
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    Ağlamak istemiyorum

    Seninle zaman geçirmeden ve duygularının kökenine inmeden, neden böyle olduğunu anlamam elbette kolay değil. Ancak deneyimlerim üzerinden gitmek gerekirse, hayatını sorgulamakla başlamalısın. Seni duygusallığa iten nedir. Geçmişte yaşadığın büyük acılar mı? Yoksa endişeli hayatın getirdikleri mi? Önce kendini tanımalısın.

    Ağlamak istemiyorum

    Çok duygusalım. Bu beni artık mutsuz etmeye başladı. Sürekli ağlıyorum. Ne yapmalıyım?

    Seninle zaman geçirmeden ve duygularının kökenine inmeden, neden böyle olduğunu anlamam elbette kolay değil. Ancak deneyimlerim üzerinden gitmek gerekirse, hayatını sorgulamakla başlamalısın. Seni duygusallığa iten nedir. Geçmişte yaşadığın büyük acılar mı? Yoksa endişeli hayatın getirdikleri mi? Önce kendini tanımalısın. Dostlarına güvenmelisin. Duygusallığını öne çıkartan durumları güvendiklerinde paylaşmalısın. Fikir alış verişinde bulunmalısın. Çünkü hayatta en önemli gücümüz konuşmamız yani iletişim gücümüz. Bunu kullanmalıyız. Duygusallığını tamamen ortadan kaldırmak da mümkün değil. Bunu da unutma lütfen.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET

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