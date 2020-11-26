Karantinada olmasına rağmen otobüs sürerken yakalanan şoför: Soyunayım bir de gel öyle çek

"İSTERSEN SOYUNAYIM BİR DE GEL ÖYLE ÇEK"

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan ve kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren Otobüs şoförü Eyüp K., "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın" diyerek tepki gösterdi.