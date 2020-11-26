Gelinimi istemiyorum

Oğlum 24 yaşında evlendi. Ancak gelinimden hoşlanmıyorum. Maalesef saygısız tavrı nedeniyle nasıl adım atacağımı bilmiyorum. Oğlumla mı konuşmalıyım?

Sakın. İlk olarak oğlunla bu konuyu konuşursan, sonunda kaybeden sen olursun. Senin yapman gereken gelininle daha da yakınlaşman. Ona karşı olmadığına ikna etmelisin.

Bunu başardığın takdirde, hoşlanmadığın taraflarını konuşacak sıcak bir ortam yaratabilirsin. Tabii ki bu çok kolay değil. Çünkü hoşlanmadığın biri ile iletişim kurmak zordur.

Ancak oğlunla bu problemi çözmeyi düşünüyorsan sonunda kaybeden sen olursun.

Çünkü oğlun gelininle evlendiyse, şimdilik sizin olumsuz tüm sözleriniz etkisiz kalacaktır. Hatta oğlunuzun size karşı adımlar atmasına zemin hazırlamış olursun.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET