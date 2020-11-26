Toros Dağları'na sırtını dayayan, Seyhan Nehri'nin üzerine kurulu Adana, tarihi yerleri ve doğal güzellikleri, zengin mutfağı ve köklü geçmişi ile yerli ve yabancı turistleri çekiyor. İşte Adana'da gezilebilecek yerlerden bazıları:

VARDA KÖPRÜSÜ: Adana- Ankara istikametinde, Karaisalı ilçesi Hacıkırı köyünün yaklaşık 2 km. kuzeyinde bulunan Varda Köprüsü, halk tarafından Koca Köprü diye anılmaktadır. İstanbul-Bağdat-Hicaz Demiryolu hattını tamamlamak üzere 1907-1912 yıllarında inşa edilmiştir.

Virajlı olmasıyla dikkat çeken köprü, 99 metre yüksekliğinde ve 172 metre uzunluğunda olup, derin bir vadiyi birbirine bağlamaktadır.

KAPIKAYA KANYONU: Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde Kapıkaya köyündedir. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla'dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir. 7 bin 250 metre yürüyüş güzergahı bulunan kanyon; doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir.

BÜYÜK SAAT KULESİ: Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi üzerinde bulunmaktadır. 1881'de yapımına başlanmıştır. Uzunluğu 32 metre olan kule, kare prizma şeklindedir ve kulenin duvarları tuğla ile inşa edilmiştir.

AYAS ANTİK KENTİ: Antik Kilikya'nın önemli liman kenti olan Aegeae M.Ö. 1. yüzyılda en parlak dönemini yaşamıştır. Kentin ayakta kalan eserleri Ayas Kalesi, Süleymaniye Kulesi ve Marko Polo İskelesi'dir.

Asklepieion adı verilen Helenistik döneme ait olan ayrıca hastane ve tapınak kalıntılarıyla da ünlü olan kenti, Marko Polo doğuya yaptığı geziler sırasında iki kez ziyaret etmiştir.

ULU CAMİ: Selçuklu, Memluklu ve Osmanlılar devrine ait mimari karakterleri üzerinde toplayan bu eserin üç ayrı kitabesinden, 1513'te inşasına başlandığı, 1541 yılında bitirilerek ibadete açıldığı anlaşılmaktadır.

ANAVARZA ÖREN YERİ: Kozan ilçesi Dilekkaya köyü sınırları içerisinde yer alan Anavarza; kalesi, mozaikleri, hamamları, kiliseleri, zafer kapısı, su kemerleri, kaya mezarları, stadyumu ve antik tiyatrosuyla bin 143 dönümlük bir alana kuruludur.

MUTFAĞI ZENGİN

Adana yöresinin zengin bir mutfağı bulunuyor. Yemeklerinin en büyük özelliği un, bulgur, et ve çeşitli baharatların kullanılmasıdır. Aynı zamanda süt, yoğurt, peynir ve çökelek de bol miktarda kullanılmaktadır. Adana Kebabı ve şalgam suyunun yanı sıra çorbalardan kesme ya da hamur çorbası, yüzük çorbası, düğün çorbası; sebze yemeklerinden süllüm, mercimekli ıspanak başı, kabak çintmesi; bulgur yemeklerinden ekşili topalak, sarmısaklı köfte, içli köfte, sakatat dolması; tatlılardan karakuş tatlısı, taş kadayıfı ve halka tatlısı Adana mutfağının özgün yemeklerindendir.

TAŞ KÖPRÜ

Seyhan Nehri üzerinde yer alan köprü Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlar. Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Taş Köprü, Adana'nın en önemli simgelerinden biri. Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan kitabesine göre 1700 yıllık olan köprü Roma İmparatorluk Dönemi'nde 'Auxentios' adlı bir mimar tarafından yaptırılmış. Köprü 319 metre uzunluğunda, 11.4 metre genişliğinde. 21 yuvarlak kemerden bugün 14 tanesi görülebiliyor.