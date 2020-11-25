Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.11.2020 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2020 14:43
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de aynı aileden 12 günde 4. ölüm: Anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti

    Anne karnındaki 7 aylık bebek de koronadan öldü'de 3 kişinin birkaç gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ailede anne karnındaki bebek de öldü.

    İHA
    Aynı aileden 12 günde 4. ölüm!
    'in Tarsus ilçesinde Covid-19 nedeniyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, son olarak anne karnındaki 7 aylık bebek de koronadan öldü.

    Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan , bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti.




    Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut yaşamını yitirdi.




    Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti. Murat Karabulut'un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti.

    Aynı aileden 12 gün içinde 4 kişi hayatını kaybetti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mersin'de aynı aileden 12 günde 4. ölüm: Anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti