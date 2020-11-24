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    • 24.11.2020 07:30
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    SON DAKİKA: 'nda yoğun sis!

    Son dakika haberine göre, 'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul ve il il 24 Kasım .

    DHA
    takvim.com.tr
    İstanbul Boğazı'nda yoğun sis!

    İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.



    GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
    Denizde ise görüş mesafesi düştü. Sis özellikle Sarıyer ve İstinye civarında etkili oluyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Samsun'un ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.



    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 14°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu,güney kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 8°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı kıyıları yer yer çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesi yer yer çok bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 9°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu

    TRABZON °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 11°C
    Az bulutlu

    KARS °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 10°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 18°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda yoğun sis!