Sevgili yalnızlık

Yalnızlık kader değil, zaman zaman herkesin başına gelebilecek bir olgudur. Ancak bir amaç bulma mücadelesinde yalnız değilsiniz. Yine, sizin için neyin anlamlı olduğunu keşfetmek için biriyle çalışmak önemli olacaktır. İçe dönüklerin de bu bağlantıya ihtiyacı var. Bağlantının nasıl görüneceği size kalmış. Dünyada birçok arkadaşı olan ve çok sosyal olan ve hala son derece kendini yalnız hisseden insanların sayısı milyonları bulur...

Kendinizle, başkalarıyla ve çevremizdeki dünyayla anlamlı bağlantı, yalnızlık duygularını azaltmaya yardımcı olabilir. Kendinizle anlamlı bir bağlantı kurmanıza yardım edebilecek birini bularak da bu yolculuğa başlamanızı öneririm. Bu bağlamda kendinizi daha çok kabul ettiğinizi hissedersiniz. Oradan başkalarıyla nasıl bağlantı kuracağınızı keşfedebilirsiniz. Yalnızlığınıza yine kendi çabalarınızla son verebilirsiniz...

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET