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    • 23.11.2020 06:49
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    | Meteorolojiden o illere sağanak ve kar uyarısı | 23 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 23 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 11°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 18°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP °C, 13°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 13°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 13°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 2°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 13°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık



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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak ve kar uyarısı | 23 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?