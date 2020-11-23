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    • Yaşam
    • 23.11.2020 Gazete
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    Domates soslu spagetti ve ızgara tavuk

    Spagettiyi üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün ve kenara alın. 2 Domates sos için sarımsakları zeytinyağında hafifçe kavurun. salçaları katıp şöyle bir çevirin. , , tuz ve karabiber ekleyin. Domates soslu spagetti ve ızgara tavuk tarifinin detayları.

    Domates soslu spagetti ve ızgara tavuk

    Spagettiyi üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün ve kenara alın. 2 Domates sos için sarımsakları zeytinyağında hafifçe kavurun. salçaları katıp şöyle bir çevirin. , , tuz ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra altını kısın ve kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişirin. 3 Tavuk etini uzunlamasına 3 parçaya bölerek fileto olacak şekilde ince parçalara ayırın. Zeytinyağı, kekik, karabiber ve tuzla marine edip 30 dakika buzdolabında bekletin. Dolaptan alıp kızgın tavada pişirin ve jülyen doğrayın. 4 Servis tabaklarına spagetti koyun. Üzerine domates sos gezdirip, tavuk dilimlerini yerleştirin ve sıcak servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    1/2 paket spagetti
    2 adet tavuk göğsü
    3 çorba kaşığı zeytinyağı
    4-5 dal taze kekik,
    Tuz, karabiber

    DOMATES SOS İÇİN
    5 adet rendelenmiş domates
    4 diş dövülmüş sarımsak
    4 çorba zeytinyağı
    3 çorba kaşığı kıyılmış kereviz yaprağı
    1 tatlı kaşığı acı biber salçası
    1 tatlı kaşığı domates salçası
    Tuz ve karabiber

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