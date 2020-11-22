Köprüler şehri Edirne

EN MEŞHURLARI MERİÇ VE TUNCA

Edirne'deki taş köprülerin en tanınmışları ise aynı yönde bulunan Tunca ve Meriç köprüleri. Mecidiye Köprüsü olarak bilinen Meriç Köprüsü'nün yapımı II. Mahmut zamanında başlanmasına rağmen Sultan Abdülmecid zamanında tamamlanması dolayısıyla bu isimle anılıyor. Tarihçiler Meriç nehrinin hikayesini ise şöyle anlatıyor: "II. Mahmut Meriç kenarında bir konağa ziyarete geldiğinde Meriç Köprüsü'nün yerinde bulunan ahşap bir köprüyü görerek 'bunu artık bir taş köprü olarak görmek istiyorum' diye ferman buyurdu. Ondan sonra inşaatına başlanmıştır fakat padişahın ömrü yetmediği için köprü Abdülmecid döneminde tamamlanmıştır ve hizmete açılmıştır. Çok sanatlı bir köprüdür, ayaklarında çeşitli betimlemeler vardır buna ejderha betimlemeleri dahidir.

CİĞER YEMEDEN DÖNÜLMEZ

Edirne tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında gastronomisi ile de dünyaca meşhurdur ve turist çekmektedir. Edirne mutfağının en bilinen yemeklerinden birisi ise tava ciğeri. Şehre gelen herkes meşhur ciğercilere giderek bu müthiş lezzetin tadına bakar. İncecik kağıt gibi doğranan ciğer, yanındaki acı biber ve yoğurt, lavaş ekmek ve mezelerle vazgeçilmez bir lezzettir.