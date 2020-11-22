Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.11.2020 23:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2020 23:35
    ABONE OL

    'te kocası tarafından otomobilden atılan kadın öldü

    ’dan eşiyle memleketi ’e gelen koca, bir işledi. Gaziantep'te eşi tarafından darp edildikten sonra otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    Kocasının otomobilden attığı kadın öldü

    Almanya'da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep'e geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı.

    Ağır yaralanan Güllü D. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Güllü D. yapılan müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

    Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara'dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.

    Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Öfkeli koca ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Gaziantep'te kocası tarafından otomobilden atılan kadın öldü