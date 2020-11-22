Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı.
Ağır yaralanan Güllü D. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Güllü D. yapılan müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara'dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öfkeli koca ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.