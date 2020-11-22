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    • Yaşam
    • 22.11.2020 21:43
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    • 22.11.2020 22:12
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    'da in çarptığı talihsiz adamın sağ

    ’da yük inin çarptığı kişinin sağ . Yaralı adam hastanede tedaviye alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ne kaldırılan talihsiz adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    AJANSLAR

    Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden geçen bir tren, rayların üzerinde bir cisme çarpması üzerine durdu.

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    Makinist, treni durdurarak raylarda yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

    Makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralının sağ kolunun koptuğunu belirledi.

    Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yaralının kopan sağ kolu da hastaneye götürüldü.

    Polis, bölgede yaptığı incelemenin ardından makinisti, polis merkezine götürdü.

    Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Adana'da trenin çarptığı talihsiz adamın sağ kolu koptu