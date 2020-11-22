Makinist, treni durdurarak raylarda yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.
Makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralının sağ kolunun koptuğunu belirledi.
Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının kopan sağ kolu da hastaneye götürüldü.
Polis, bölgede yaptığı incelemenin ardından makinisti, polis merkezine götürdü.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.