Evlilik paylaşmaktır

Kocam yoğun çalışıyor. Çocuklarım ve evle ilgili tüm sorunları çözmemi istiyor. Bunu başarmak bazen kolay olmuyor. Başarsam bile beni çok yıpratıyor. Ne yapmalıyım? Evlilik öncelikli olarak hayatı paylaşmaktır. Ben değil biz olmaktır. Eşinin yoğun çalıştığını söyledi. Bu sorumluluklarını yerine getirmemesi için bir bahane değil. Eşin de sorunların çözümünde sana yardımcı olacak. Özellikle çocuklarla ilgili problemlerde çiftler birlikte karar almalı. Eşinin bu kadar rahat olmasına belki de sen sebep oldu. Onun yoğunluğu nedeniyle rahatsız etmek istemedin belki. Ancak bu seni zor durumda bıraktı. Eşinle sorunları çözmek için daha yakın iletişime geçmelisin.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET