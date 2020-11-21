Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.11.2020 23:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2020 00:01
    ABONE OL

    anlamı! 1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir?

    1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan 'nın adı ne anlama gelmektedir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorular arasındaki yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir?

    1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan 'nın adı ne anlama gelmektedir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

    Soru: 1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir?

    A: Büyük ülkesi

    B: Kuzey Slavlar ülkesi

    C: Genç Slavlar ülkesi

    D: Güney Slavlar ülkesi

    Doğru Cevap: D: Güney Slavlar ülkesi

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Yugoslavya anlamı! 1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir?