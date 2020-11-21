Masterchef yarışmasında skandal bir olay gerçekleşti.
Uğur Yılmaz Deniz'in paylaşımları nedeniyle ayrıldığı duyuruldu.
Masterchef'ten kovulan Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı
"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." dedi.
Masterchef'ten kovulan Uğur Yılmaz Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe,
Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.
UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında.
Yarışmaya Antalya'dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor.
Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.
Bodrum'da da çalışan Uğur Yılmaz Deniz, Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından yarışmadan ayrıldı.