"BU ŞAHIS ŞİZOFREN HASTA BİLE OLAMAZ"

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla olaya tepki gösterdi. Gültekin, "Kıymetli Göleli hemşehrilerim üzülerek bu paylaşımı yapıyorum. İlçemiz su isale hattında Okçu köyümüzün yayla yolu yakınında iki borunun birleşim noktasındaki kelepçe sökülerek boru çapında özenle hazırlanmış ağaç yerleştirilip kelepçe tekrar sıkılmış suyun ilçeye gelişi engellenmişti. Su deposuna uzun süre su gelmeyince ekibimiz üç gün bölgede çalıştı bugün bu manzarayla karşılaştık. İlçe halkı susuz kalınca bir insan tatmin olabiliyorsa bu şahıs şizofren hasta bile olamaz. Buna yakışacak kelime bulamıyorum" açıklamasını yaptı.