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    • 21.11.2020 16:56
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    SON DAKİKA: 'ın ilçesine içme suyu taşıyan boruya tıkadılar ilçe susuz kaldı

    Son dakika: 'ın ilçesinde içme suyunu taşıyan boru, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koyulup, tıkandı. Güvenlik güçleri, ilçeyi susuz bırakanları bulmak için çalışma başlattı. Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin ise bu duruma "İlçe halkı susuz kalınca bir insan tatmin olabiliyorsa bu şahıs şizofren hasta bile olamaz. Buna yakışacak kelime bulamıyorum" sözleriyle isyan etti.

    DHA
    Su borusuna odun tıkadılar, bir ilçe susuz kaldı

    Göle ilçesinde, meydana gelen su kesintisi üzerine ekipler, arızayı tespit için çalışma başlattı. İlçe merkezinde arızayı bulamayan ekipler, Okçu köyü yaylasından geçen borunun birleşim noktasında bulunan kelepçenin sökülüp, yerine ağaç yerleştirildiğini tespit etti.

    İLÇE 3 GÜN SUSUZ KALDI
    Belediye ekipleri, boruya yerleştirilen ağacı çıkararak ilçeye yeniden su verilmesini sağladı. Göle ilçesini 3 gün susuz bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

    "BU ŞAHIS ŞİZOFREN HASTA BİLE OLAMAZ"
    Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla olaya tepki gösterdi. Gültekin, "Kıymetli Göleli hemşehrilerim üzülerek bu paylaşımı yapıyorum. İlçemiz su isale hattında Okçu köyümüzün yayla yolu yakınında iki borunun birleşim noktasındaki kelepçe sökülerek boru çapında özenle hazırlanmış ağaç yerleştirilip kelepçe tekrar sıkılmış suyun ilçeye gelişi engellenmişti. Su deposuna uzun süre su gelmeyince ekibimiz üç gün bölgede çalıştı bugün bu manzarayla karşılaştık. İlçe halkı susuz kalınca bir insan tatmin olabiliyorsa bu şahıs şizofren hasta bile olamaz. Buna yakışacak kelime bulamıyorum" açıklamasını yaptı.

    Göle'de yaşanan olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ise benzeri görülmemiş bir ihanetin yaşandığını söyledi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ardahan'ın Göle ilçesine içme suyu taşıyan boruya odun tıkadılar ilçe susuz kaldı