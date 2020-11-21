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    • 21.11.2020 19:43
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    • 21.11.2020 19:49
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    Asansör boşluğuna düşen 20 günlük sabah arkadaşları tarafından bulundu

    ’nin ilçesindeki bir ta gece bekçiliği yapan (55), iş arkadaşları tarafından çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu.

    AJANSLAR

    Olay akşam saatlerinde Başiskele Döngel Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Başiskele ilçesi Kahramanlar Caddesi Diriliş Sokak'ta inşaat halinde bulunan bir binada gece bekçiliği yapan Nusret Öz, asansör boşluğunda ölü bulundu.

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    Edinilen bilgiye göre Diriliş Sokak ile Derepazarı Sokak kesişiminde devam eden bir inşaata gece bekçisi olarak 20 gün önce işe başlayan ve sabah saat 08.00'de iş yerinden ayrılması gereken Nusret Öz'ün (55) 26 VU 068 plakalı aracını sokakta gören iş arkadaşları durumdan şüphelendi.

    Telefonla kendisini arayan ve binadaki bekçi alanında da kendisini bulamayan iş arkadaşları, bina zeminine indiklerinde asansör boşluğunda Öz'ün hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

    İnşaat işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Öz'ün ölüm haberini alan iş arkadaşları ise bina önünde gözyaşlarına boğuldu.

    İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nusret Öz'ün asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

    CESEDİ BULAN ARKADAŞI: SÜREKLİ TELEFON SESİ GELİYORDU

    İnşaatta elektrik tesisatı yapan ve cesedi bulan Ahmet Keydal, "Sabah 11.30 saatlerinde çalışmaya geldim. Sürekli telefon sesi geliyordu. Gece bekçisinin kaldığı odada telefon şarjdaydı. Kimse de almaya gelmeyince 16.30 sıraları asansör boşluğunda cansız bir şekilde yatarken gördüm" dedi.

    Olay yeri incelemesinin ardından Öz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Polis ekipleri, Öz'ün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.
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    Haberler Yaşam Asansör boşluğuna düşen 20 günlük gece bekçisi sabah arkadaşları tarafından ölü bulundu