Edinilen bilgiye göre Diriliş Sokak ile Derepazarı Sokak kesişiminde devam eden bir inşaata gece bekçisi olarak 20 gün önce işe başlayan ve sabah saat 08.00'de iş yerinden ayrılması gereken Nusret Öz'ün (55) 26 VU 068 plakalı aracını sokakta gören iş arkadaşları durumdan şüphelendi.