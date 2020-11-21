Edinilen bilgiye göre Diriliş Sokak ile Derepazarı Sokak kesişiminde devam eden bir inşaata gece bekçisi olarak 20 gün önce işe başlayan ve sabah saat 08.00'de iş yerinden ayrılması gereken Nusret Öz'ün (55) 26 VU 068 plakalı aracını sokakta gören iş arkadaşları durumdan şüphelendi.
Telefonla kendisini arayan ve binadaki bekçi alanında da kendisini bulamayan iş arkadaşları, bina zeminine indiklerinde asansör boşluğunda Öz'ün hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.
İnşaat işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öz'ün ölüm haberini alan iş arkadaşları ise bina önünde gözyaşlarına boğuldu.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nusret Öz'ün asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
CESEDİ BULAN ARKADAŞI: SÜREKLİ TELEFON SESİ GELİYORDU
İnşaatta elektrik tesisatı yapan ve cesedi bulan Ahmet Keydal, "Sabah 11.30 saatlerinde çalışmaya geldim. Sürekli telefon sesi geliyordu. Gece bekçisinin kaldığı odada telefon şarjdaydı. Kimse de almaya gelmeyince 16.30 sıraları asansör boşluğunda cansız bir şekilde yatarken gördüm" dedi.
Olay yeri incelemesinin ardından Öz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri, Öz'ün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.