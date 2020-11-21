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    • Yaşam
    • 21.11.2020 Gazete
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    Mandalinalı pancar salatası

    Pancarların kabuğunu soyun ve 3-4 parçaya kesin. Saplarını saklayın. Mandalinaların kabuğunu parçalamadan soyun. Dilimlerini birbirinden ayırın. Havucu soyup halka şeklinde dilimleyin. pancar saplarını da kabaca doğrayın. leri hariç tüm malzemeyi tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Mandalinalı pancar salatası tarifinin detayları.

    Mandalinalı pancar salatası

    Pancarların kabuğunu soyun ve 3-4 parçaya kesin. Saplarını saklayın. Mandalinaların kabuğunu parçalamadan soyun. Dilimlerini birbirinden ayırın. Havucu soyup halka şeklinde dilimleyin. pancar saplarını da kabaca doğrayın. leri hariç tüm malzemeyi tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.

    Mandalina kabuklarını da tepsiye ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 35-40 dakika pişirin. Mandalina kabuklarını tepsiden çıkarıp pişen sebzeleri servis tabağına alıp ılınmaya bırakın. Sos için tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Ayırdığınız mandalina dilimlerini de servis tabağına aktarıp sos ile harmanlayın ve servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    2 adet mandalina
    3 adet pancar
    2 adet havuç
    2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
    Tuz,
    Karabiber

    SOSU İÇİN
    1 adet mandalinanın suyu
    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 yemek kaşığı tahin
    Tuz
    Karabiber

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