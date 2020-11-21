Mandalinalı pancar salatası

Pancarların kabuğunu soyun ve 3-4 parçaya kesin. Saplarını saklayın. Mandalinaların kabuğunu parçalamadan soyun. Dilimlerini birbirinden ayırın. Havucu soyup halka şeklinde dilimleyin. Ayırdığınız pancar saplarını da kabaca doğrayın. Mandalina dilimleri hariç tüm malzemeyi tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.

Mandalina kabuklarını da tepsiye ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 35-40 dakika pişirin. Mandalina kabuklarını tepsiden çıkarıp pişen sebzeleri servis tabağına alıp ılınmaya bırakın. Sos için tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Ayırdığınız mandalina dilimlerini de servis tabağına aktarıp sos ile harmanlayın ve servis yapın.

4-6 KİŞİLİK

2 adet mandalina

3 adet pancar

2 adet havuç

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz,

Karabiber

SOSU İÇİN

1 adet mandalinanın suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tahin

Tuz

Karabiber

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN