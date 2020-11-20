Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.11.2020 20:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2020 20:55
    ABONE OL

    Restore edilen 'nde sona doğru

    'nın ilçesinde, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi 'ndeki işleri tamamlandı.

    AA
    600 yıllık camide sona doğru

    Restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen tarihi caminin dış cephesi güçlendirildi, minaresi de aslına uygun hale getirildi.

    Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan caminin nakkaş işleri de İbrahim Tosun tarafından yaklaşık 6 ayda yapıldı. Caminin kadınlar mahfili ve minberi ahşap dekorasyonları bitirildi. Avize montajı, elektrik ve ses tesisat çalışmalarının ardından camide halı döşemesi yapılacak.

    "KISA SÜRE SONRA İBADETE AÇILACAK"

    Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere, "Tarihi Hacı Hasan Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ediliyor. Biz de buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah kısa süre sonra ibadete açılacak hale gelecek." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Restore edilen 600 yıllık Hacı Hasan Camisi'nde sona doğru