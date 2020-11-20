Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan caminin nakkaş işleri de İbrahim Tosun tarafından yaklaşık 6 ayda yapıldı. Caminin kadınlar mahfili ve minberi ahşap dekorasyonları bitirildi. Avize montajı, elektrik ve ses tesisat çalışmalarının ardından camide halı döşemesi yapılacak.

"KISA SÜRE SONRA İBADETE AÇILACAK"

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere, "Tarihi Hacı Hasan Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ediliyor. Biz de buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah kısa süre sonra ibadete açılacak hale gelecek." ifadelerini kullandı.