Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde esnaf olan Metin Gönen, ailesiyle birlikte 6 Ekim'de ziyaret için Çanakkale'ye giderek şehitlikleri gezdi. Biga ilçesinde rutin trafik kontrolüne giren Gönen, kendisini durduran polislerden, ağustos ayında Kahramanmaraş'ta kendisine ceza kesildiğini ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğunu öğrendi. Bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Gönen, polis ekiplerine Kahramanmaraş'a hiç gitmediğini söylese de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi. Bunun üzerine yargıya giden Gönen, bir aylık hukuk mücadelesinin sonunda hem toplam 8 bin 100 liralık trafik cezasını iptal ettirdi hem de ehliyetine yeniden kavuştu.

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"DAVA AÇIP EHLİYETİMİ GERİ ALDIM"