SON DAKİKA: Trabzon'daki feci kazadan kurtulan baba-oğul o anları anlattı: Bir anda yoldan çıktık







Ömer Faruk Bostan da "Babamla yeni yağan karı görmek için yaylaya gezmeye gittik. Bir anda yoldan çıktık. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Uçuruma yuvarlanmışız. O an babam kendini arabadan attı. Ben atlayamadım. Telefonumdan ses geliyordu. Telefonuma ulaşarak babamı aradım. Şu anda düne göre ağrılarım daha az" diye konuştu.



