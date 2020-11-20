Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunun desteğiyle, yörede üretilen pide için 2018'de yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı.