Konya'da Muzaffer Canpolat (53), geçen yıl platonik aşık olduğu öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldürürken, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaraladı. Canpolat, psikolojisinin bozuk olduğunu ve daha önce tedavi gördüğünü ileri sürdü. Mahkeme sanığın, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Canpolat hakkında, cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor verildi. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

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