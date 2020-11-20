Sarımsak mucizesi!

Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu sağlıklı beslenme alışkanlığından geçiyor. "Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız; her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin" diyen uzmanlar, kalp için beslenme önerilerinde bulunuyor:

BALIK: Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının azalmasında etkindir. İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama şeklinde tüketebilirsiniz.

ESMER TAHIL: Yulaf, çavdar ve tam buğday ununun; B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Kepekli ekmek, kepekli makarna, kepekli pirinç, bulgur tüketimini artırabilirsiniz.

ÇAYIN YEŞİLİ MAKBUL: Yeşil çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor.

KIRMIZI ÜZÜM: Kırmızı üzüm; içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı, kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Özellikle çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.

DOMATES: Domates, karpuz antioksidan içeriği ve likopen sayesinde kalp hastalıkları oluşum riskini azaltıyor.

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BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar ve yulaf ekmeğini tercih edin.

Kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yiyin.

Meyve, sebze ve salata tüketiminizi arttırın, günde en az 2-4 porsiyon yemeye özen gösterin.

Haftada en az 1-3 kez kuru baklagil yiyin.

YASAKLI GIDALAR

Margarin ve katı yağlar.

Kaymak, krema, yoğunlaştırılmış süt tozu.

Karides, kalamar gibi deniz ürünleri.

Aşırı yağlı börek, kek, yaş pasta, çörek, kurabiye gibi besinler.

Sigara-alkol.

Hazır gıdalar (çorbalar, et suları vb.) Kızartılmış ve kavrulmuş besinler.