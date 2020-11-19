İlçenin ihtiyacı olan önemli su kaynaklarından olan Derinöz Barajı'ndan geçen aylarda su temin edilememesi üzerine belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yeni su kaynakları bularak içme suyu hattına verdiklerini ve bir süreliğine yaşanan su kesintisi durumla karşılaşmamak için de arayışlarını sürdüreceklerini vurgulayan Üçok, vatandaşlardan suyu bilinçli kullanmalarını istedi.

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