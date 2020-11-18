Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.11.2020 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2020 13:52
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Simav'da , kestiği altında kalarak hayatını kaybetti

    Son dakika: Simav'da 39 yaşındaki , kestiği altında kaldı. Şair, daha sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

    DHA
    Kavak ağacı, 2 çocuk babasının sonu oldu!

    Olay, dün akşam ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Akdağ beldesinin Kınık Mahallesi'nde meydana geldi.

    KAVAK AĞACI ÜZERİNE DEVRİLDİ
    Harmanaltı mevkisindek arazisinde ömrünü tamamlamış 50 motorlu testere ile kesen 'in üzerine kestiği ağaçlardan biri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI
    Kavak ağacının altından ağır yaralı çıkarılan Şair, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Şair, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kütahya Simav'da Ramazan Şair, kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti