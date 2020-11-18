Olay, dün akşam ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Akdağ beldesinin Kınık Mahallesi'nde meydana geldi.

KAVAK AĞACI ÜZERİNE DEVRİLDİ

Harmanaltı mevkisindek arazisinde ömrünü tamamlamış 50 kavak ağacının motorlu testere ile kesen Ramazan Şair'in üzerine kestiği ağaçlardan biri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kavak ağacının altından ağır yaralı çıkarılan Şair, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Şair, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.