



Ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villada, olası polis baskınına karşı telsizle irtibat kurup, önlem aldıkları tespit edildi.