Günlük burç yorumları

Astrogündem: Genişleten gezegen yeraltı gezegeninden uzaklaşıyor. Kalıcı anlaşmaların dönemi başlıyor. Fransa hükumetinin alacağı radikal kararlar dünya gündeminin meselesi olabilir. Ülkeler kırmızı çizgilerini çiziyor.
15 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşen Yeniay özellikle de toparlayıcı yanımızı ortaya çıkarırken bizlere hayatımızdaki çatlakları tamir etmek konusunda itici bir güç olacak.
KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
Uzun vadeli düşünmelisiniz.
İKİZLER: DAVRANIŞLARINIZLA hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuz önemli.
ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir.
Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi olumlu etkileyecek.
BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.
Olayları fazla kafaya takıyorsunuz.
Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanızın hata olduğunu biliyorsunuz.
TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.
AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
YAY: BUGÜN maddi konular önem kazanıyor.
Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla.
Karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.
Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.
BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız