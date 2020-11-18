Günlük burç yorumları





AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.





YAY: BUGÜN maddi konular önem kazanıyor.

Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.





OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla.

Karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.

Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.





KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.





BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız