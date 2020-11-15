Zeytinburnu'nda 35 yıllık 5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı. Deprem olduğunu sanarak sokağa çıkan vatandaşlar, yıkımın önlem alınmadan yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi 104. Sokak'ta 35 yıllık 5 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Sokak sakinlerinin iddiasına göre hiçbir önlem alınmadan başlayan yıkım, yan binada oturanları tedirgin etti. Yıkımın yapıldığı binanın yan taraflarında ikamet eden bazı sakinler de deprem olduğunu düşünüp dışarı çıktı. Sokakta önlem alınmadan yıkımın yapıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi. Sokağa gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken belediyeden gelen mühendis de vatandaşlara yıkım hakkında bilgiler verdi.

"DEPREM OLUYOR GİBİ UYANDIK"

Yıkılan binanın yan tarafındaki apartmanlardan birinde oturan sağlık çalışanı Nurşen Aytim yaşadıkları korkuyu anlattı. Çocukların sokakta oyun oynarken yıkımın başladığını ifade eden Aytim, "Sabah saat 11.00'de deprem oluyor gibi uyandım. Bir korkuyla aşağı indim ve yıkımı öğrendim. Ben üç yan binada oturuyorum, bize hiç haber verilmedi. Üç yan binada oturmama rağmen 5 büyüklüğünde bir deprem oluyor gibi uyandık. İş güvenliğiyle ilgili hiçbir şey yok. Yıkımın yan binasında Suriyeli ve Afgan gençler oturuyor. Onlar gelmiş 'Biz binadan çıkalım mı' diye bize soruyorlar. Ne güvenlik önlemi, ne zabıta, ne polis vardı buraya indiğimizde. Hepsini tek tek tahliye ettik. Belediyeden mühendis geldi bir şey olmayacağını, diğer binaların zarar görmediğini, sallantının devam edeceğini ve korkmamamız gerektiğini söylediler. Çok sallanıyoruz, bizim sayemizde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alındı. Önlemlerden önce çoluk çocuk sokaktayken yıkım yapıyorlardı" dedi.