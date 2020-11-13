



'MİSAFİR KABUL ETMEYİN'

Sahada filyasyon ekibinin canla başla çalıştığını vurgulayan Dağlı, "Filyasyon ekipleri, sahada ilginç olaylar yaşıyor. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, 'virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz' diye sorunca 'hiç dışarı çıkmadık çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır, diyemedik' yanıtını alıyorlar. Aslında ilimizdeki şu an vaka yayılımının özeti bu kısa diyalogda gizli. 'Misafir geldi, hayır, diyemedik'. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim, gelmek isteyenlere 'hayır' diyelim. Bu kış hepimiz için aşı uygulaması başlayana kadar sessiz, sakin bir kış olsun. Sevdiklerimizin arkasından ağlamakla onları korumak arasındaki tercihte asla tereddüt etmeyelim. Sonradan üzülmenin ah vah etmenin hiçbir faydası olmadığını bilelim. Koronavirüse karşı aşı gelene kadar en büyük silahımız kurallara uymak. Kendimiz, ailemiz ve çevremizdekilerin sağlığı için kuralara uyalım" dedi.