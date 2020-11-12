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    • 13.11.2020 06:46
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    | Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı | 13 Kasım 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, , Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 13 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 18°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 19°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    MANİSA °C, 19°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 19°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının(Beypazarı, Nallıhan) çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 15°C
    Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

    ÇANKIRI °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ESKİŞEHİR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    KONYA °C, 16°C
    Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

    KASTAMONU °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu


    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKÂRİ °C, 12°C
    Az bulutlu

    KARS °C, 10°C
    Az bulutlu

    ERZURUM °C, 15°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 11°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    MARDİN °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık


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