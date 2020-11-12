Patlıcan tohumları alan İsa Kuşcu tohumları ekip yetiştirdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti. Ordu'nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, Mayıs ayı içerinde tarlasında yetiştirmek için patlıcan tohumları aldı. Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı. 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşan çiftçi "Galiba genetiği bozuluyor" dedi.

PATLICAN TOHUMU EKTİ BEKLENMEDİK BİR ŞEYLE KARŞILAŞTI!

Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti. Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.