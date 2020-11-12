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    • 12.11.2020 23:49
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    Altındağ'da feci ! Ölü ve yaralılar var

    'nın Altındağ ilçesinde feci bir meydana geldi. 'nun yönünde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Z 3101 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

    AA
    Başkentte feci kaza

    'nın Altındağ ilçesinde feci bir meydana geldi.

    'nun yönünde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Z 3101 plakalı otomobil, refüje çarptı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI
    Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Pınar Deniz olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yaralılar Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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