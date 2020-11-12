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    • Yaşam
    • 12.11.2020 17:07
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    • 12.11.2020 17:08
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    'e saygı duruşunda bulunmayıp terör örgütü sloganı atan işçi dayak yedi

    10 Kasım ’ü Anma Günü'nde, Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te çalışanlarını saygı duruşuna davet eden bir patron, işçilerden birinin terör örgütü lehine slogan atması sonucu deliye döndü.

    Geçtiğimiz gün Türkiye genelinde 10 Kasım 'ü Anma Günü kapsamında, 'ün ölüm saati olan 09.05'e saygı duruşunda bulunuldu. 81 ilde 09.05'te adeta hayat dururken, bir tekstil atölyesinde de patron çalışanlarını saygı duruşuna davet etti.

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    Çalışanlardan 09.05'te ayağa kalkmalarını isteyen patrona, karşı gelen bir işçi saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Daha sonra olay yerinden gitmek için ayağa kalkan çalışan terör örgütü lehine "Biji serok Apo" ve "Biji serok Kürdistan" şeklinde slogan attı. İşçinin bu sözlerini duyan patron adeta çılgına döndü. Patronla birlikte diğer çalışanlar da terör örgütü lehine slogan atan işçiye saldırırken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Atatürk'e saygı duruşunda bulunmayıp terör örgütü sloganı atan işçi dayak yedi