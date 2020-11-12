Geçtiğimiz gün Türkiye genelinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'e saygı duruşunda bulunuldu. 81 ilde 09.05'te adeta hayat dururken, bir tekstil atölyesinde de patron çalışanlarını saygı duruşuna davet etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Çalışanlardan 09.05'te ayağa kalkmalarını isteyen patrona, karşı gelen bir işçi saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Daha sonra olay yerinden gitmek için ayağa kalkan çalışan terör örgütü lehine "Biji serok Apo" ve "Biji serok Kürdistan" şeklinde slogan attı. İşçinin bu sözlerini duyan patron adeta çılgına döndü. Patronla birlikte diğer çalışanlar da terör örgütü lehine slogan atan işçiye saldırırken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.