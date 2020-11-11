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    • Yaşam
    • 11.11.2020 10:57
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    • 11.11.2020 10:57
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    bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesi çarpıştı! 5 balıkçı kayıp...

    'nın ilçesi 15 deniz mili açıklarında bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

    KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    A Haber muhabiri Mehmet Miras olayla ilgili, "Sabah saatlerinde Yunan tanker gemisi 20 metre boyunda av yapan balıkçı teknesine çarptı. Çarpma sonucu alabora olan Türk balıkçısından 5 personelin kaybolduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri hareket etti." ifadelerini kullandı.

    Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu.

    Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu al

    abora olduğu iddia edildi.

    Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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