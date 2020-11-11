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    • Yaşam
    • 11.11.2020 16:47
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    • 11.11.2020 16:47
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    'da korkunç vahşet! Ağaçlık alanda bulundu

    'da öğle saatlerine Haramidere yolu üzerinde Esenyurt civarında korkunç bir olay yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, başından vurulmuş bir erkek cesediyle karşılaştı.

    İstanbul'da korkunç vahşet! Ağaçlık alanda bulundu

    Esenyurt'ta ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. 37 yaşındaki Kemal Mert'in başından silahla vurulmuş olduğu öğrenildi. Olay 13.00'da Haramidere Yolu üzerinde Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişi, ağaçların arasında hareketsiz şekilde yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Kemal Mert olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Mert'in başından silahla vurulmuş olduğu belirlendi. Cesedin yanında bir de silah olduğu bildirildi. Kemal Mert'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da korkunç vahşet! Ağaçlık alanda bulundu