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    • 09.11.2020 10:57
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    • 09.11.2020 11:03
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    Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , 64 gün sonra normal servise alınıyor

    Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla daki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınıyor.

    Muhittin Böcek'ten 64 gün sonra iyi haber

    Hürriyet'in haberine göre; bilgiyi Hastanesi yetkilileri de doğrularken, bugün saat 11.30'da senato odasında düzenlenecek basın toplantısıyla Böcek'in genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak.

    MASKE - MESAFE UYARISI YAPMIŞTI
    Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

    7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI
    Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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