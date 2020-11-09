Hürriyet'in haberine göre; bilgiyi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri de doğrularken, bugün saat 11.30'da senato odasında düzenlenecek basın toplantısıyla Böcek'in genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak.
MASKE - MESAFE UYARISI YAPMIŞTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.