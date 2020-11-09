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    • 09.11.2020 17:01
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    • 09.11.2020 17:01
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    'da operasyonu: 57 şüpheliden 18'i tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre 'da uıyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'inin tutuklandığı belirtildi. Diğer 39 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    AA
    Büyük operasyon! 18 kişi tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Kasım'da satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

    57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonlarda 43 kilo 503 gram esrar, 264 uyuşturucu hap, 2 kilo 637 gram sentetik uyuşturucu ve 54 gram eroin ele geçirildi, 57 zanlı gözaltına alındı.

    18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Adana'da uyuşturucu operasyonu: 57 şüpheliden 18'i tutuklandı