ZANLILAR KAÇINCA ELİ AĞZI BAĞLI İKİNCİ KATA İNDİ

Genç kadın T.Ç. evde eli bağlı ağzı kapalı halde korku ile ikinci kata indi. Kadını ikinci katın balkonunda akrabaları görünce hemen ağzını açıp elini de çözdü. Genç kadın gasp edildiğini söyleyince hemen polise haber verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri eve gelip genç kadının ifadesini aldıktan sonra zanlıları tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından zanlıların görüntülerine ulaştı. Polis zanlılardan birinin kadın olduğunu ve T.Ç.'nin akrabası Filiz D. olduğunu belirledi. Filiz D. Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

ZANLI HER ŞEYİ ANLATTI

Zanlı kadın Filiz D., T.Ç.'yi sevgilisiyle birlikte gasp ettiğini, altınları da bir kuyumcuda 28 bin liraya bozdurduklarını söyledi. Polis bunun üzerine Mahsun A.'yı gözaltına aldı. Mahsun A. da gasp yaptıklarını kabul etti. Polis daha sonra kuyumcuya gidip altınları alarak T.Ç.'ye geri verdi. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

"GULU GULU DİYEREK GASP ETTİLER"

Gasp edilen T.Ç. ise kapıyı çaldıklarını açtığında iki çarşaflı kadın gördüğünü, kiralık ev sorduklarını sonra kapıyı zorladıklarını söyleyerek, "Ben bağırmak isteyince önce 'gulu gulu' dediler sonra benim ağızımı kapatıp yere yatırıp elimi bağladılar. Daha sonra bütün altınlarımı aldılar. Ses çıkarmam halinde beni öldüreceklerini söylediler. Çok korktum. Bu nedenle bir şey yapamadım. Evde arama yapıp kaçtılar. Zanlılar yakalanmış biri kadınmış ve bizim akrabaymış ondan hiç beklemezdim. Çok kötü ve korku dolu anlar yaşadım. Benim boğazımı sıktılar. Ölmekten çok korktum" dedi.