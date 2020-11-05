Türkiye'de meydana gelen her büyük depremden sonra İstanbul'da yaşayanlar kenti bekleyen büyük depremin tedirginliğini bir kez daha yaşıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular bu sabah bir kez daha korkuyu yaşadı.