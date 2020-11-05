Türkiye'de meydana gelen her büyük depremden sonra İstanbul'da yaşayanlar kenti bekleyen büyük depremin tedirginliğini bir kez daha yaşıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular bu sabah bir kez daha korkuyu yaşadı.
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 08.46'da yerin 15 km altında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi daha sonra 3,5 olan depremin büyüklüğünü 3,7 olarak revize etti.
İZMİR'DEKİ DEPREMDE 114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralanan 1035 kişiden 999'unun taburcu edildiği, 36'sının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, 30 Ekim'deki depremin ardından 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1944 artçı sarsıntı kaydedildiğine yer verilirken, İzmir'deki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.