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    • 02.11.2020 11:35
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    'de akılalmaz olay! Caddede soyundular, trafiği birbirine kattılar...

    Son dakika haberi... 'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın hırsız gözaltına alınmamak için cadde ortasında soyunmaya başladı. güvenlik görevlileri ve bekçilere zor anlar yaşattı.

    'de, mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu. , güvenlik görevlileri ve bekçilere zor anlar yaşattı.

    Olay, geçen çarşamba akşam saatlerinde Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

    Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı. Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı.

    Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti. Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Güngören'de akılalmaz olay! Caddede soyundular, trafiği birbirine kattılar...