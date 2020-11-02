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    • Yaşam
    • 02.11.2020 Gazete
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    ’ten Butonu

    iletişim açısından hazırlıklı olabilmek için bireylere de görevler düşüyor. anlarında iletişim kurmayı kolaylaştıracak dijital platformlar önem taşıyor.

    BiP’ten Acil Durum Butonu
    Doğal afetlere iletişim açısından hazırlıklı olabilmek için bireylere de görevler düşüyor. anlarında iletişim kurmayı kolaylaştıracak dijital platformlar önem taşıyor. Bu uygulamalardan biri de 'in Acil . Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "BiP Acil Durum Butonu ile tüm operatör kullanıcılarının durumlarını, konumları ile birlikte sevdikleri ile üzerinden ücretsiz paylaşabilmelerini sağlıyoruz. 'de yaşanan felaketi sırasında da 1 milyondan fazla kişi bu uygulama üzerinden arama yaparken, depremden etkilenen 10 bine yakın kişi ise yaklaşık 40 bin yakını ile konumunu Acil Durum Butonu üzerinden paylaştı" dedi. Uygulamanın 'Yardım İste' özelliğiyle kullanıcılar, internet erişimi yokken dahi Bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçiyor.
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