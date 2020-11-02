BiP’ten Acil Durum Butonu

Doğal afetlere iletişim açısından hazırlıklı olabilmek için bireylere de görevler düşüyor. Acil durum anlarında iletişim kurmayı kolaylaştıracak dijital platformlar önem taşıyor. Bu uygulamalardan biri de BiP'in Acil Durum Butonu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "BiP Acil Durum Butonu ile tüm operatör kullanıcılarının durumlarını, konumları ile birlikte sevdikleri ile internet üzerinden ücretsiz paylaşabilmelerini sağlıyoruz. İzmir'de yaşanan deprem felaketi sırasında da 1 milyondan fazla kişi bu uygulama üzerinden arama yaparken, depremden etkilenen 10 bine yakın kişi ise yaklaşık 40 bin yakını ile konumunu Acil Durum Butonu üzerinden paylaştı" dedi. Uygulamanın 'Yardım İste' özelliğiyle kullanıcılar, internet erişimi yokken dahi Bluetooth bağlantısı üzerinden etraflarında bulunan kişiler ile iletişime geçiyor.