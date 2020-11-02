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    • Yaşam
    • 02.11.2020 Gazete
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    Avrupalı’nın güzellık sırrı Siirt’ten

    Siirt'te üretici Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle yaptığı organik bıttım sabunlarını, Avrupa'daki güzellik merkezlerine satıyor.

    Avrupalı’nın güzellık sırrı Siirt’ten
    Siirt'te üretici Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle yaptığı organik bıttım sabunlarını, Avrupa'daki güzellik merkezlerine satıyor. Siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiğini söyleyen Varıl, "Ürettiğim bıttım sabunu daha çok Avrupa ülkelerinde rağbet görüyor. Avusturya'da güzellik salonu işleten Türk işletmeci benden kilolarca sabun satın aldı. Aynı zamanda Almanya'dan gelen gurbetçilere de önemli satış yapıyorum" dedi. Sonbahar aylarında üretime başladığını söyleyen Varır, yılda ortalama 15 ton bıttım sabunu elde ettiğini anlattı. Veysel Varır, ürettiği bıttım sabunlarını kilosu 150 liradan sattığını söyledi.
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