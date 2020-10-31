Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Parfümlü temizlik

    güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.

    Parfümlü temizlik

    güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.

    HIZLI SOĞUTUN
    İçecekleri hızlı soğutmak istiyorsanız şişenin etrafına ıslak kağıt sarıp buzdolabına koyun. İçeceğinizin 2-3 dakika içinde buz gibi olduğunu göreceksiniz.

    ELLERİNİZİ KORUYUN
    Acı biber doğrarken acısının elinize bulaşmasını istemiyorsanız küçük bir hazırlık yeterli olacak. Ellerinizi bir parça zeytinyağı ile yağlayın, sonra biberi doğrayın.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Parfümlü temizlik