Parfümlü temizlik

Evinizin güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.

HIZLI SOĞUTUN

İçecekleri hızlı soğutmak istiyorsanız şişenin etrafına ıslak kağıt sarıp buzdolabına koyun. İçeceğinizin 2-3 dakika içinde buz gibi olduğunu göreceksiniz.

ELLERİNİZİ KORUYUN

Acı biber doğrarken acısının elinize bulaşmasını istemiyorsanız küçük bir hazırlık yeterli olacak. Ellerinizi bir parça zeytinyağı ile yağlayın, sonra biberi doğrayın.