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    • Yaşam
    • 31.10.2020 Gazete
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    Biberli ekmek tarifi

    Üzeri için gereken tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hamuru için yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Ilık ü derin bir yoğurma kabına alın. Yaş mayayı su ve sütün içine ufalayıp üzerine tozşeker serpin ve bu şekilde mayanın aktifleşmesi için 4-5 dakika bekletin. Yumurta akı, 1 ayçiçeği yağı, tuz ve un ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. İşte biberli ekmek tarifinin detayları.

    Biberli ekmek

    Üzeri için gereken tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hamuru için yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Ilık ü derin bir yoğurma kabına alın. Yaş mayayı su ve sütün içine ufalayıp üzerine tozşeker serpin ve bu şekilde mayanın aktifleşmesi için 4-5 dakika bekletin. Yumurta akı, 1 ayçiçeği yağı, tuz ve un ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini hava almayacak şekilde kapatıp 15 dakika bekletin. Sürenin sonunda hamuru hafifçe yoğurup havasını alın ve mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezelerin üzerine birer zahterli karışımdan koyup hafifçe bastırın ve karışımı üzerine yayın. Ayırdığınız yumurta sarısını 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı ile çırpın ve ekmeklerin kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika pişirip servis yapın.

    6-8 KiŞiLiK
    1 çay bardağı ılık süt
    1 çay bardağı ılık su
    paket yaş maya
    Yarım çay bardağı toz şeker
    1 adet yumurta
    1 çay bardağı + 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
    1 çay kaşığı tuz
    3.5-4 su bardağı un

    ÜZERİ İÇİN
    1 yemek kaşığı biber salçası
    1 yemek kaşığı domates salçası
    2 yemek kaşığı kahvaltılık zahter
    Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
    1 su bardağı lor peyniri
    Yarım çay bardağı kıyılmış ceviz

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