Biberli ekmek tarifi

Üzeri için gereken tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hamuru için yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Ilık su ve sütü derin bir yoğurma kabına alın. Yaş mayayı su ve sütün içine ufalayıp üzerine tozşeker serpin ve bu şekilde mayanın aktifleşmesi için 4-5 dakika bekletin. Yumurta akı, 1 çay bardağı ayçiçeği yağı, tuz ve un ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini hava almayacak şekilde kapatıp 15 dakika bekletin. Sürenin sonunda hamuru hafifçe yoğurup havasını alın ve mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezelerin üzerine birer yemek kaşığı zahterli karışımdan koyup hafifçe bastırın ve karışımı üzerine yayın. Ayırdığınız yumurta sarısını 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı ile çırpın ve ekmeklerin kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika pişirip servis yapın.

6-8 KiŞiLiK

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

Yarım çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay bardağı + 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 çay kaşığı tuz

3.5-4 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı kahvaltılık zahter

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı lor peyniri

Yarım çay bardağı kıyılmış ceviz

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN