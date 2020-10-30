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    • Yaşam
    • 30.10.2020 Gazete
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    Tirit

    derin bir tencereye alıp ısıtın ve eti ekleyip orta ateşte kavurun. Et suyunu salıp çektikten sonra su ve nohudu ekleyin. Damla sakızı ve kakuleyi havanda ayrı ayrı dövün. Tirit tarifinin detayları.

    Tirit kebabı

    Tereyağının üçte birini derin bir tencereye alıp ısıtın ve eti ekleyip orta ateşte kavurun. Et suyunu salıp çektikten sonra su ve nohudu ekleyin. Damla sakızı ve kakuleyi havanda ayrı ayrı dövün.

    Tüm baharatları ete ekleyip pişene kadar kavurmaya devam edin. Tırnak pideleri küp doğrayın ve bir fırın kabının tabanına yerleştirin. Kalan eritin ve pidelerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15 dakika kadar hafifçe kızartıp gevrekleşmesini sağlayın. Gevrekleşen pidelerin üzerine kavrulan nohutlu eti dökün ve kalan tereyağını eritip üzerine gezdirin. Maydanoz, dereotu ve yoğurt ile beraber servis yapın.

    6-8 KİŞİLİK
    1 kg parça kuzu eti
    200 gram tereyağı
    1 su bardağı haşlanmış nohut
    2 adet tırnak pide
    2 su bardağı sıcak su
    1 parça damla sakızı
    2-3 adet karanfil
    2-3 adet kakule
    5 adet tane karabiber
    1 adet çubuk tarçın

    SUNUM İÇİN
    Yarım demet maydanoz
    Yarım demet dereotu
    1 kase yoğurt

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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