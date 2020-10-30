Tirit kebabı

Tereyağının üçte birini derin bir tencereye alıp ısıtın ve eti ekleyip orta ateşte kavurun. Et suyunu salıp çektikten sonra su ve nohudu ekleyin. Damla sakızı ve kakuleyi havanda ayrı ayrı dövün.

Tüm baharatları ete ekleyip pişene kadar kavurmaya devam edin. Tırnak pideleri küp doğrayın ve bir fırın kabının tabanına yerleştirin. Kalan tereyağının üçte birini eritin ve pidelerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15 dakika kadar hafifçe kızartıp gevrekleşmesini sağlayın. Gevrekleşen pidelerin üzerine kavrulan nohutlu eti dökün ve kalan tereyağını eritip üzerine gezdirin. Maydanoz, dereotu ve yoğurt ile beraber servis yapın.

6-8 KİŞİLİK

1 kg parça kuzu eti

200 gram tereyağı

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet tırnak pide

2 su bardağı sıcak su

1 parça damla sakızı

2-3 adet karanfil

2-3 adet kakule

5 adet tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

SUNUM İÇİN

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 kase yoğurt

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN