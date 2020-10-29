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    • 30.10.2020 02:17
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    • 30.10.2020 02:17
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    'da na yakın alanda depo ı!

    'dan gelen son dakika haberine göre bir na yakın olan depoda çıktı. Çıkan yangının büyümesine engel olan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürülen yangının ardından çevredekiler derin bir nefes alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    İHA
    Hatay'da korkutan yangın! Akaryakıt istasyonuna...

    'da bir yakın alanda bulunan boya deposunda çıktı. Alevlerin tehlike saçtığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.



    Yangın, Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir boya deposunda yangın çıktı. Boya hammaddelerinin tutuştuğu yangında alevler yükselirken, deponun hemen yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması yürekleri ağızlara getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına aldı.



    Söndürülen yangının ardından çevredekiler derin bir nefes alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını!