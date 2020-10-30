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    • 30.10.2020 08:48
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    Günlük burç yorumları – 30 Ekim 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Ekim 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Bugün burçları neler bekliyor?

    Astrogündem: Jüpiter Plüton'la kavuşmak için gün sayıyor. Global şirketlerin alacağı kararların etkisi dünya genelinde hissedilirken 1992 Kuruluşlu Opet'in mali anlamda alacağı kararlar akaryakıt sektörünün çehresini değiştirebilir.

    KOÇ: MERKÜR karşıt burcunuzda geri gidiyor.
    Çevrenizin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgileriniz güçlü ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.



    BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konuda, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

    İKİZLER: DOSTLUK duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızla beraberken iyi hissediyorsunuz ve onlarla daha sık görüşmek istiyorsunuz.
    Bugün performansınız yüksek.



    YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişiler hakkındaki fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir.
    Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili ip uçları bulup eğleneceksiniz.
    Sizin için imkansız diye bir şey yok.


    ASLAN: KAZANÇLARINIZI düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcayacaksınız.
    Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.
    Ödemeleriniz için geç kalmamak adına fatura takibinizi yapın.



    BAŞAK: MERKÜR para evinizde sizi zorluyor. Aşk konusunda oldukça çekimsersiniz. Partnerinizin farklı düşünmesini sağlayacaksınız ve aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



    TERAZİ: MERKÜR burcunuzda geri gidiyor ve içsel patlamalarınızı izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesini sağlıyor.
    Yeteneklerinize ihtiyaç duyan işlerle ilgili yardım bekleyen çevrelere dönmelisiniz.


    AKREP: SAKİN görünen gizli bir inatçılığınız var.
    Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Güçlü sezgilerinizle yaşamın gizemini çözmek istiyorsunuz.



    YAY: AY'DAN aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini takip ediyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.

    OĞLAK: AY'IN bulunduğu konum, evinizle ilgili olayların gündeme geleceğini gösteriyor.
    Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor ve sizi daha anlamlı kılıyor.


    KOVA: BUGÜN olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya çalışıyorsunuz.
    Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz.



    BALIK: BUGÜN kendinizi odaklanmalısınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.
    İç güdülerinizi doğru kullanıyorsunuz.
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