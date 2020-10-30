Günlük burç yorumları – 30 Ekim 2020 Cuma

Astrogündem: Jüpiter Plüton'la kavuşmak için gün sayıyor. Global şirketlerin alacağı kararların etkisi dünya genelinde hissedilirken 1992 Kuruluşlu Opet'in mali anlamda alacağı kararlar akaryakıt sektörünün çehresini değiştirebilir.

KOÇ: MERKÜR karşıt burcunuzda geri gidiyor.

Çevrenizin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgileriniz güçlü ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.





BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konuda, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.



İKİZLER: DOSTLUK duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızla beraberken iyi hissediyorsunuz ve onlarla daha sık görüşmek istiyorsunuz.

Bugün performansınız yüksek.





YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişiler hakkındaki fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir.

Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili ip uçları bulup eğleneceksiniz.

Sizin için imkansız diye bir şey yok.