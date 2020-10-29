Sebzeli tavuk çorbası

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın. Küçük halka doğranmış pırasa, küp doğranmış havuç, kereviz ve kıyılmış biberleri ekleyip ara sıra karıştırarak soteleyin. Un ilave edip kokusu çıkana dek kavurun. Köriyi katıp birkaç kez karıştırın. Tavuk suyunu ekleyip kaynayana kadar harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte sebzeler hafif yumuşayana kadar pişirin. Didiklenmiş tavuk etini ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

4-6 KİŞİLİK

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet pırasa

Birer adet havuç ve kereviz

1 adet salçalık kırmızıbiber

1 adet sivri biber

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı köri

4.5 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN